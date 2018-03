Caruaru recebe 3º edição do 'Reverbo' com Almério e Gaby da Pele Preta

NE10 Interior

Gaby Da Pele Preta será uma das cantoras que vão se apresentar no evento. Foto: Julio Freitas/Divulgação

Será realizado no próximo sábado (10) a terceira edição do 'Reverbo', em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a organização, o evento será um encontro da música autoral Pernambucana, que reúne 14 vozes e transforma em um grande movimento de afirmação e afinação de uma ideia chamada Reverbo. A apresentação será no teatro Rui Limeira Rosal (Sesc).

O show é pautado pelo encontro e traz um repertório que conta um pouco de cada músico, um desejo de se fazer ouvir, transformando o palco em uma varanda que ecoa reverberando o que há de mais autentico na música de Pernambuco. As performances vão contar com um elo da poesia e da canção.







Sobre o evento

O desejo de reunir esse quebra cabeça de canções e poesias partiu do músico e compositor Juliano Holanda e do cantor Almério, ambos referência da música autoral. Além dos dois, se apresentam nessa edição Martins, Marcelo Rangel, Jr. Black, Isabela Moraes, Gaby Da Pele Preta, Vinicius Barros, Mayra Clara, Agda Moura, Pc Silva e Alexandre Revoredo. Se juntam a esse time ainda o cantor e compositor Valdir Santos e a cantora Rogéria Dera.