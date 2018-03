Ações alusivas ao Dia das Mulheres são iniciadas em Caruaru

NE10 Interior

Ações de cidadania e enfrentamento à violência contra a mulher fazem parte do cronograma. Foto: Janaina Pepeu

A Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estará promovendo, a partir desta quarta (07), diversas ações alusivas à luta histórica das mulheres. Trata-se da Semana da Mulher – Lutas e Enfrentamentos, com programação elaborada para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira (08).

De acordo com a assessoria, a programação de hoje inicia às 14h com as ações de cidadania e enfrentamento à violência contra a mulher, na Rua da Lata, no Bairro São João da Escócia, e mesa redonda no auditório de medicina da UFPE. Também está programada uma palestra sobre enfrentamento à violência contra a mulher para as mães de adolescentes da Funase, às 15h, nessa fundação. A programação segue até o próximo domingo (11).







Para a secretária da pasta, Perpétua Dantas, a celebração da data deve ir além do costume que se criou de meramente distribuir flores. Deve representar a reivindicação do direito das mulheres em ter segurança, saúde e qualidade de vida. “A luta é pela reivindicação de se ter mais direitos e não violência contra o gênero feminino, que infelizmente ainda é tão presente em nossa sociedade. É sempre uma oportunidade de ampliar debates e outras ações que possam garantir melhores condições de vida”, destacou Perpétua.