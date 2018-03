Residenciais do Alto do Moura recebem Leva Itinerante

NE10 Interior

Atendimentos vão acontecer até o sábado (10). Foto: assessoria/Divulgação

Durante esta semana, até o sábado (10), o ônibus itinerante do Leva estará atendendo a população dos Residenciais Luiz Bezerra Torres I e II, no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria, no local, serão oferecidos os serviços de cadastro para adesão do Leva comum e recarga dos cartões comum, servidor e estudante. O atendimento acontece das 8h às 16h.







Cadastro

Para fazer o cadastro do Leva comum é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. O cadastro é gratuito mas, para validar o cartão, é preciso fazer uma recarga mínima no valor de cinco tarifas. Devido ao feriado desta terça-feira (6), não haverá atendimento no Leva Itinerante e na Loja do Leva, no Shopping Difusora.