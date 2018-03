Laje desaba e deixa ferido em Caruaru

NE10 Interior

Imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

A laje de um casa desabou com duas pessoas em cima em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (06). Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a Defesa Civil, a casa fica localizada no bairro do Centenário. No momento, duas pessoas estavam em cima da laje quando a estrutura cedeu e as pessoas caíram no térreo do imóvel. Ainda segundo a Defesa Civil, uma das pessoas era um idoso de 80 anos que foi socorrido para um hospital local com ferimentos leves e passa bem. A outra, que não teve a idade informada, não teve ferimentos.







A Defesa Civil interditou o imóvel e apenas uma pessoa está autorizada a entrar na casa para retirar objetos, já que a residência ficou comprometida.