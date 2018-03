Bancário é sequestrado e bandidos fazem família dele refém em Caruaru

NE10 Interior

Bancário foi obrigado a retirar dinheiro da agência onde trabalha em troca pela vida da família. Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Um bancário foi sequestrado e teve a família feita refém em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na última quinta-feira (01), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (05).

De acordo com o diretor dos Sindicato dos Bancários do estado, Fernando Batata, o bancário de uma agência do Banco do Nordeste, foi sequestrado por um grupo de bandidos que o levaram até em casa onde renderam a família da vítima. Ainda segundo o diretor, uma parte do grupo ficou na residência com a família feita refém e a outra levou o bancário até a agência onde ele trabalha para retirar dinheiro em troca pela vida da família.







O diretor informou ainda que os bandidos não agrediram a família fisicamente, mas os ameaçaram o tempo todo. Após conseguirem o dinheiro, os suspeitos fugiram e até a publicação desta matéria não foram localizados. A agência registrou a ocorrência e o caso deve ser investigado. Ainda segundo Fernando, as câmeras de segurança do estabelecimento registraram a movimentação dos bandidos com a vítima. O valor roubado pelos suspeitos não foi divulgado.

Nesta terça-feira (06), Fernando Batata concedeu entrevista à Rádio Jornal Caruaru onde falou sobre o caso.

Confira a íntegra da entrevista: