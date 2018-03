Adolescente é internada com suspeita de dengue hemorrágica em Caruaru

NE10 Interior

Os resultados dos novos exames serão divulgados na próxima quarta-feira (7). Foto: reprodução/TV Jornal

Uma adolescente de 16 anos foi internada com suspeita de dengue hemorrágica em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A jovem está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mestre Vitalino (HMV). Letícia Fernanda Alves de Albuquerque deu entrada na unidade na sexta-feira (02).

A informação foi confirmada pela assessoria da unidade nesta segunda-feira (5). Ainda segundo a assessoria do hospital, Letícia foi transferida de um hospital de Gravatá e apresenta um quadro de sangramento da gengiva e baixo nível de plaquetas no sangue. Foram realizados exames clínicos e laboratoriais, mas ainda não foi possível confirmar a doença. Os resultados dos novos exames serão divulgados na próxima quarta-feira (7).







No mês passado uma outra paciente de Gravatá com a mesma suspeita deu entrada na unidade mas já recebeu alta médica. De acordo com o pai da adolescente, a incidência da doença na cidade é grande.

