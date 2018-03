Polícia apreende 12 kg de maconha em Sertânia, no Sertão

NE10 Interior

Foto: divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar apreendeu no último sábado (3) 12kg de maconha durante fiscalizações em Sertânia, no Sertão de pernambuco. De acordo com a PF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina através de barreira policial destinada a reprimir o tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, na ocasião, um ajudante de pedreiro, de 28 anos, que já teve passagem pela polícia, e um adolescente, de 17 anos, foram detidos após estarem com droga dentro do veículo de transporte que tinha saído de Arcoverde, no Agreste, onde foi encontrado acondicionado em uma bolsa 12 pacotes de maconha que totalizou um peso de 12 kg.







Os suspeitos e a maconha foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Caruaru, também no Agreste. A polícia informou que o homem foi levado para a audiência de custódia, e em seguida foi encaminhado à Penitenciária Juiz Plácido de Souza. Já o adolescente foi conduzido à Polícia Civil para as medidas cabíveis.