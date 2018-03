Loteiro é vítima de homicídio em São Joaquim do Monte

NE10 Interior

Crime será investigado pela polícia. Foto: arte/NE10

Um loteiro de 47 anos foi morto a tiros na zona rural de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, no domingo (04).

De acordo com a Polícia Militar, José Milton Gomes do Vale, estava em um evento quando se afastou para ir até o veículo que usava para trabalhar, quando foi atingido por tiros. Ainda segundo a PM, a irmã da vítima estava com ele e ouviu os disparos da arma de fogo e em seguida encontrou o irmão já sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O crime será investigado.