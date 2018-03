NE10 Interior

Crime aconteceu na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem é suspeito de ter matado o próprio irmão em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (04).

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Francisco Santa Ferreira, de 24 anos, foi encontrado com várias perfurações de faca, no Sítio Lagoa de Pedra, na zona rural do município. Ainda segundo a PM, uma irmã da vítima foi ouvida na delegacia e teria confirmado que o irmão é o principal suspeito pelo crime. O irmão de de Francisco foi procurado mas até agora não foi localizado.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O crime segue sendo investigado.