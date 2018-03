Curta dirigido por caruaruense será exibido em festival na Coréia do Sul

NE10 Interior

Curta foi rodado na região da Zona da Mata pernambucana entre as cidades de Vicência, Primavera e Nazaré da Mata. Foto: divulgação/ Assessoria

O curta metragem “Repulsa”, escrito e dirigido pelo caruaruense Eduardo Morotó, fará sua estréia internacional durante a 35ª edição de Curtas Metragens de Busan, na Coréia do Sul.

De acordo com a assessoria, o curta “Repulsa” foi produzido pela Taquary Filmes e Baraúna e contou com 50 profissionais e mais de 100 figurantes. O filme fala sobre o abuso de poder e foi rodado em 16mm na região da Zona da Mata pernambucana entre as cidades de Vicência, Primavera e Nazaré da Mata. Mais de quatro mil curtas foram inscritos e apenas 42 selecionados para exibição, depois de uma minuciosa seleção que contemplou 35 países.







Além de “Repulsa”, “Casca de Baobá” de Mariana Macedo, representará o Brasil na programação oficial do festival que acontecerá em abril.

O Festival

O BISFF (Busan International Short Film Festival) tem a mais longa história do festival entre os festivais de curta-metragem na Coréia, lançado em 1980 com o nome do "Festival Coreano de Curta-metragem”, comemorará em 2018, entre os dias 24 e 29 de abril sua 35ª edição. O festival é muito renomado no mundo do cinema e possui qualificação ao Oscar pela Academia de Artes e Ciências de Cinema.