Após cirurgia, Alexandre Farias volta a ser internado na UTI

Jornalista não apresenta sinais de infecção e respira sem ajuda de aparelhos. Foto: divulgação

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Recife, capital de Pernambuco. Alexandre foi vítima de uma bala perdida no dia 16 de setembro, no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando voltava para casa.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (05), o jornalista, que foi submetido a cirurgia de cranioplastia na última quinta-feira (01), teve alta da Unidade de Terapia Intensiva no sábado (03). Mas, no mesmo dia, retornou à unidade para maior vigilância do quadro respiratório por apresentar um aumento na produção de secreção. O boletim informa ainda que o paciente não apresenta sinais de infecção e respira sem ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta da UTI.







Relembre o caso

O apresentador Alexandre Farias foi baleado na noite de 16 de setembro dentro do próprio carro quando seguia para casa, no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. No caminho, o jornalista foi atingido por uma bala perdida durante troca de tiros entre criminosos em um veículo roubado e a Polícia Militar.

Ainda durante a fuga dos suspeitos, dois socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) que atendiam uma vítima de um acidente de trânsito próximo ao local foram atropelados pelos bandidos. O apresentador foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA) para receber os primeiros socorros e passou cerca de duas semanas internado no Hospital da Unimed, em Caruaru. Desde o dia 28 de setembro foi transferido para o Hospital Esperança, no Recife, a pedido da família, que mora na capital pernambucana, onde permaneceu na UTI até receber alta da mesma no die 06 de dezembro. Desde então, ele estpá em um apartamento individual na unidade. Os suspeitos de cometer os crimes foram presos em uma operação da Polícia Civil.