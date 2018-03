Mototaxistas realizam protesto em Caruaru

NE10 Interior

A categoria alega que a Destra está cancelando os alvarás dos mototaxistas sem critérios claros. Foto: Giovani Gomes/TV Jornal Interior

Mais duzentos mototaxistas participaram do protesto no final da manhã desta sexta-feira 02), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A categoria alega que a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra) está cancelando os alvarás dos mototaxistas sem critérios claros.

Antes eles entraram em acordo com a Polícia Militar, membros da categoria deixaram as motos estacionadas no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Depois de chamar a atenção com um carro de som e queima de fogos por avenidas no centro da cidade, os manifestantes chegaram a sede provisória da prefeitura, onde queriam ser recebidos pela Prefeita Raquel Lyra, mas como a gestora não estava, uma comissão de cinco mototaxistas foi recebida por representantes da Secretaria de Ordem Pública e Destra.







Os profissionais aguardam uma solução pois alguns já gastaram mais de 300 reais e ainda são considerados irregulares por algum motivo. Viaturas da Guarda Municipal e da Destra estão no local.