Dupla é detida com R$ 13 mil em anabolizantes em Caruaru

Mercadoria foi encontrada na casa dos dois suspeitos. Foto: Givanido Silveira/TV Jornal Interior

Dois jovens de foram detidos pelo 1º Batalhão Integrado Especializado (BIESP) com R$ 13 mil em suplementos de academia e anabolizantes, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (01).

De acordo com o Biesp, a equipe recebeu uma informação de que uma mulher do Rio Grande do Sul teria sido vítima de estelionatários e que eles teriam feito compras numa loja de suplementos no Recife, capital do estado, usando o número do cartão de crédito dela, os policiais fizeram o monitoramento e prenderam os dois suspeitos.







Ainda segundo o Biesp, uma equipe foi até a casa do suspeito, de 24 anos, e encontraram parte da mercadoria e descobriram que uma suposta mulher teria comprado a mercadoria e constataram que foi um pseudônimo usado pelo nome de Daniel, de 23 anos, que foi localizado e o prenderam em casa, onde encontraram mais mercadoria. Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para o plantão da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. Após esclarecimentos, o suspeito de 24 anos aguarda audiência de custódia e o de 23 foi ouvido e liberado.