UPA do Vassoural terá atendimento suspenso por 12 horas em Caruaru

NE10 Interior

Serviços serão suspensos para realizar uma substituição na subestação de energia da unidade. Foto: Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento do Vassoural, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, terá atendimento suspenso por 12 horas nesta sexta-feira (02).

De acordo com a assessoria, das 7h às 19h, a unidade e as duas equipes de Saúde da Família vão precisar interromper os serviços de saúde por 12 horas para realizar uma substituição na subestação de energia da unidade. Essa modificação vai proporcionar a capacidade da rede elétrica adequada para a instalação do aparelho de raio-x, além de estabilizar a energia do local.







Ainda segundo a assessoria, a previsão de volta do atendimento é às 19h. Caso a população necessite de atendimento médico de urgência, orientamos procurar a UPA Boa Vista, UPA Salgado ou UPA Rendeiras.