Salgado recebe ações do Governo Presente em Caruaru

Mutirão levará serviços de cidadania, saúde e apresentações culturais para o bairro mais populoso de Caruaru. Foto: divulgação/Assessoria

O bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe neste sábado (03) ações gratuitas do Governo Presente. Mais um Ação de Cidadania acontecerá na Escola Estadual de Referência Padre Zacarias Tavares das 8h às 12h.

De acordo com a assessoria, serviços como a emissão da carteira de identidade, CPF, segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, aferição de pressão, teste de glicemia, tipagem sanguínea, corte de cabelo, testes rápidos de DST e AIDS, mamografia, avaliações nutricionais, plantão de orientações sobre o imposto de renda, limpeza de pele e atendimentos jurídicos serão oferecidos à população.







Ainda segundo a assessoria, a ação também contará com apresentações culturais, atendimentos do PROCON, exames rápidos de visão, aplicação de flúor, entre outros.