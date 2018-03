Mulher é esfaqueada ao tentar fugir de estuprador no Agreste

NE10 Interior

Vítima estava em casa com o filho quando teve a casa invadida pelo suspeito. Foto: reprodução/TV Jornal

Uma mulher, que não teve a idade informada, foi esfaqueada ao tentar fugir de um estuprador em Santa Cruz do Capibaribe, nesta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em casa com o filho, no bairro da Palestina, quando um homem pulou o muro da residência e tentou cometer o abuso sexual. Ela reagiu, e acabou sendo esfaqueada em várias partes do corpo. Após esfaquear a mulher, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A mulher foi socorrida para uma unidade de saúde da cidade, e em seguida foi levada para o Hospital Regional de Caruaru, também no Agreste.