Mulher é detida com droga dentro de saco de pipoca em cadeia

Oito pedras de crack estavam dentro do pacote. Foto: Portal Agreste Violento

Uma mulher de 24 anos foi detida ao tentar entrar na cadeia de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, com oito pedras de crack dentro de um pacote de pipoca, na terça-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher levaria a droga para o companheiro. Ao ser detida, a mulher informou que não sabia da existência da droga, e que tinha recebido a encomenda de outro homem. Os envolvidos no caso (com exceção do detento) foram levados para delegacia para prestarem esclarecimento.