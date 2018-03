Jornalista Alexandre Farias será submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese craniana

NE10 Interior

O procedimento será realizado nesta quinta-feira (01) em um hospital do Recife. Foto: Divulgação

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, será submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese craniana nesta quinta-feira (01), no Hospital Esperança, no Recife, onde ele está internado desde outubro de 2017.

Após ser vítima de uma bala perdida no dia 16 de setembro, no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, os médicos precisaram retirar uma parte do osso do crânio do jornalista para garantir a sobrevivência dele. Diante disso, será necessária a colocação da prótese. O boletim oficial atualizando o estado de saúde de Alexandre Farias será divulgado pelo Hospital Esperança às 17h desta quinta. A cirurgia deverá ocorrer por voltas das 18h00.

Sobre o momento, o irmão de Alexandre, José Santos da Silveira Júnior, diz estar ansioso. "Estamos bem, apenas ansiosos. Foi muito tempo esperando por esse momento", comenta.







Relembre o caso:

O apresentador Alexandre Farias foi baleado na noite de 16 de setembro dentro do próprio carro quando seguia para casa, no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. No caminho, o jornalista foi atingido por uma bala perdida durante troca de tiros entre criminosos em um veículo roubado e a Polícia Militar.

Ainda durante a fuga dos suspeitos, dois socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) que atendiam uma vítima de um acidente de trânsito próximo ao local foram atropelados pelos bandidos. O apresentador foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA) para receber os primeiros socorros e passou cerca de duas semanas internado no Hospital da Unimed, em Caruaru. Desde o dia 28 de setembro foi transferido para o Hospital Esperança, no Recife, a pedido da família, que mora na capital pernambucana, onde permaneceu na UTI até receber alta da mesma no die 06 de dezembro. Desde então, ele estpá em um apartamento individual na unidade. Os suspeitos de cometer os crimes foram presos em uma operação da Polícia Civil.

Aposentadoria

Após uma perícia do médico do INSS, o jornalista foi aposentado por invalidez. Desde então, o Alexandre segue sem previsão de alta, mas continua a evoluir, sendo acompanhado por médicos e interagindo com familiares e visitantes.