Flor & Ser MáFama faz homenagem às mulheres em Caruaru

Sexta edição do festival terá música, poesia, exposição de arte e desfile de moda. Foto: Janaína Pepeu/Prefeitura de Caruaru

A sexta edição do Festival Flor & Ser MáFama terá como tema “Dia Internacional da Mulher” em homenagem ao dia dedicado às mulheres, comemorado no dia 8 de março. O evento será realizado neste domingo (04), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria, o evento terá representação feminina em todas as áreas de entretenimento. Na música, as cantoras Gabi da Pele Preta ,Thayze Luck e Amanda Cabral farão uma apresentação ao lado dos músicos Carlinhos Aril (percussão), Ângelo Lima ( flauta) e Rafael Meira ( violão); único trio pé de serra da região formado apenas por mulheres, “As Fulô” vão fazer todo mundo lembrar o São João; banda de pífanos feminina representando uma das maiores manifestações culturais da cidade; e a DJ e blogueira Joyce Eleiny, do Blog TIPO4, que vem com um repertório bem eclético.







A assessoria informou ainda que, das 12h às 20h, a rua se transforma numa área de lazer para toda a família. Haverá, ainda, apresentações de um grupo feminino de capoeira, declamação de poesias com poetisas caruaruenses, exposição de obras de artes de mulheres do programa Atitude, desfile de moda adulta e infantil e vários estabelecimentos com mesas nas ruas. A feirinha criativa, sucesso em todas as edições, recebe, também, o “Fé Menina”, grupo de empreendedoras que vai enriquecer o comércio de marcas próprias.

Tráfego de veículos

A Rua Silvino Macêdo será fechada para tráfego de veículos a partir das 11h do dia 4. O festival é uma realização do Coletivo Má Fama, composto por moradores e comerciantes da rua, além da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru (FCTC).