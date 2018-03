Divulgada a lista de habilitados e inabilitados para o Caruaru por Paixão

NE10 Interior

Lista com todas as propostas habilitadas e inabilitadas está disponível no site oficial da Prefeitura. Foto: Assessoria/Divulgação

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, divulgou a lista com as propostas habilitadas e inabilitadas para o Caruaru por Paixão 2018, que será realizado de 20 de março a 1º de abril.

De acordo com a assessoria, foram analisadas inscrições nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Design e Moda, Artesanato, Música, Dança, Artes Cênicas, Cultura Popular, Arquitetura/Urbanismo e Patrimônio Cultural, Povos Tradicionais, Fotografia, Livro, Leitura e Literatura e Gastronomia.







Ainda segundo a assessoria, os artistas inabilitados podem entrar com recurso nos dias 1º e 2 de março e o resultado dos recursos será divulgado no próximo dia 5. As propostas selecionadas serão anunciadas no dia 9 de março. Já a divulgação de toda a programação do Caruaru por Paixão 2018 está prevista para o dia 14 de março. A lista com todas as propostas habilitadas e inabilitadas está disponível no site oficial da Prefeitura (www.caruaru.pe.gov.br).