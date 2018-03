Moda Center Santa Cruz não abrirá mais aos domingos

NE10 Interior

Em votação, condôminos do Moda Center Santa Cruz decidem por calendário sem feiras aos domingos. Foto: divulgação/Assessoria

Os condôminos do Moda Center Santa Cruz decidiram, em assembleia realizada nesta terça-feira (27), que o centro de compras, localizado em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, não abrirá mais para o público aos domingos como vinha acontecendo desde 2015, durante a alta temporada – maio, junho, novembro e dezembro.

De acordo com a assessoria, foram 3.319 votos (dos 7 mil possíveis), dos quais 1.815 optaram pela abertura do centro atacadista apenas nas segundas e terças-feiras. Outros 128 votaram pelo funcionamento também aos domingos; 1.360 pela manutenção do calendário atual, com feiras aos domingos apenas durante a alta temporada; e 16 votos foram nulos. Ainda segundo a assessoria, nenhum voto branco foi registrado. A votação ocorreu das 8h30 às 17h nas urnas instaladas no corredor central do Moda Center.







Assim como a publicação do edital de convocação para a votação, o novo calendário, sem feiras aos domingos, também será amplamente divulgado em todos os canais de comunicação do local. Sem feiras aos domingos, o centro de compras passará a funcionar apenas nas segundas e terças-feiras, seguindo a decisão.