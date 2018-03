Exposição fotográfica está em cartaz em Garanhuns

NE10 Interior

A visitação é gratuita e fica até 27 de abril. Foto: divulgação/Assessoria

Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, vai encerrar o circuito itinerante da exposição “Labirinto de Cabras e Touro de Mármore”, do fotógrafo pernambucano Iezu Kaeru, após passar por Triunfo e Goiana. A visitação é gratuita e fica até 27 de abril.

O projeto Vias da Arte traz para a Galeria de Artes Ronaldo White, no Sesc Garanhuns, a exposição multimídia que propõe a junção de imagens na construção de jogos fotográficos, resultado de oito anos de trabalho em viagens e observações do cotidiano. A iniciativa é financiada pelo Funcultura e tem o apoio cultural do Sesc Pernambuco.







De acordo com a assessoria, a exposição é composta por fotografias produzidas entre os anos de 2007 e 2015 com câmeras digitais e analógicas, apresentando um discurso de interação entre os seres humanos e a natureza.