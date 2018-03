Evento de adoção de animais será realizado em Caruaru

NE10 Interior

Animais já se encontram vacinados e vermifugados. Os que se encontram em idade adulta, já estão castrados. Foto: divulgação/Assessoria

O Instituto Quatro Patas irá realizar no próximo domingo (04), a primeira edição do evento de adoção de cães e gatos “Amigo não se compra”, deste ano, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Na oportunidade, cerca de 40 animais estarão à espera de um lar, na rua Professor José Leão, ao lado do Campo do Central, no bairro Maurício de Nassau, no horários das 12h30 às 17h. Todos os cães e gatos já se encontram vacinados e vermifugados. Os que se encontram em idade adulta, já estão castrados.







De acordo com a assessoria, os interessados em adotar um animal devem comparecer ao local onde está sendo realizado o evento portando os seguintes documentos: CPF, RG, e comprovante de residência, além de caixa para transporte ou coleira para condução do animal e devem também ser maior de 18 anos.