Corpo de músico que morreu em acidente de moto é enterrado em Caruaru

NE10 Interior

Momento foi marcado por grande comoção. Foto: reprodução/TV Jornal

O corpo do músico de 17 anos que morreu em um acidente de moto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (26), foi enterrado nesta terça-feira (27) no cemitério Dom Bosco. O momento foi de muita comoção na despedida do sanfoneiro era conhecido no meio musical da cidade.







De acordo com a Polícia Militar, João Vinicius teria perdido o controle em uma curva próxima à Ponte Irmã Jerônima, quando caiu. O músico chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: