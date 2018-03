Consultas com ortopedista são ampliadas em Belo Jardim

NE10 Interior

A especialidade, que antes que atendia duas vezes por semana, foi ampliada para quatro dias. Foto: divulgação/Prefeitura de Belo Jardim

A Secretaria de Saúde de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, ampliou o atendimento ambulatorial de ortopedia no município. A especialidade, que antes que atendia duas vezes por semana, com uma média mensal de 320 atendimentos, foi ampliada para quatro dias, o que possibilitará cerca de 160 consultas por semana, um total 640 consultas mensais. A mudança reduzirá o tempo de espera por atendimento.







Agendamento

O agendamento da consulta é realizado na Central de Regulação. O paciente deve apresentar encaminhamento médico, RG, cartão nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e um telefone para contato. O atendimento será realizado na Policlínica Professor Ulisses Lima, pelos médicos Alexandre Braga e Rogério Ferreira, nas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, por ordem de chegada.