Casa de Saúde Bom Jesus reabre bloco cirúrgico em Caruaru

Obra foi concluída em 40 dias. Foto: Janaina Pepeu/Prefeitura de Caruaru

O bloco cirúrgico do Hospital Municipal Casa de Saúde Bom Jesus, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco será reaberto nesta quarta-feira (28).

De acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde do município, o equipamento tinha sido fechado no dia 16 de janeiro devido a um problema na coberta e que repercutiu no teto de gesso do bloco. Após o contato com os proprietários do imóvel, foram iniciadas as obras de reparo no ambiente. O bloco cirúrgico teve o teto consertado, o piso readequado e houve uma manutenção geral do espaço como um todo. A obra foi concluída em 40 dias.