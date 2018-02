NE10 Interior

Calendário dos jogos deve sair na próxima quarta-feira (28). Foto: Divulgação

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior já está em desenvolvimento. Os organizadores do evento já se reuniram no primeiro 1º Congresso Técnico para discutir sobre os ajustes finais. O campeonato terá abertura dia 10 de março , às 19h, na Arena Colina. Mais de 200 atletas devem fazer parte do competição. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, vão se reunir para o evento. O grupos já estão formados e o calendário dos jogos deve sair na próxima quarta-feira (28).

Confira os grupos

Grupo A

Passira

P.B.

Santa Clara

Grupo B

Borússia

Bonito

Arena Revelação

Grupo C

Jardim Ipojuca

Altinho

Ibimirim

Grupo D

Albino Motos

Ideal

Caruaru City

Grupo E

Independente

PM-PE

Santos

Grupo F

Galorote

Palmeirina

Real Agreste

Grupo G

Cândido Portinari

Centralzinho

Cervejeiros

Grupo H

Salgadinho

Condor

Gaviões Society