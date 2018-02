Conheça as particularidades do Alto do Moura em Caruaru

NE10 Interior

Local é conhecido pela importância cultural. Foto: reprodução/TV Jornal

Um dos principais pontos turísticos de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é o Alto do Moura. O local é conhecido por reunir artes figurativas em barro, cuja tradição começou com o Mestre Vitalino, em 1915. As pessoas que visitam o bairro podem conhecer os dois museus do local: a Casa Museu Mestre Vitalino e o Memorial Mestre Galdino, além dos 18 ateliês de outros artistas. Além da cultura do barro, o local é conhecido também por sua culinária regional.

Veja a reportagem especial exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Caruaru: