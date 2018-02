Polícia investiga morte de técnico de enfermagem em Lajedo

NE10 Interior

Vítima tinha 37 anos. Suspeito pelo crime foi preso. Foto: reprodução/Facebook

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de matar o técnico de enfermagem José Roberval Peixoto da Silva Lira, de 37 anos em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (22), e depois foi encaminhado para a cadeia pública de Lajedo. Um menor de 16 anos também foi autuado e é suspeito de ter participado do crime. A dupla apresentou contradições durante o depoimento. O adolescente aguarda audiência de custódia. O corpo da vítima foi enterrado em um cemitério da cidade.







O caso

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de José Roberval foi encontrado já sem vida dentro do quarto da própria pelo irmão. Ainda segundo a polícia, o enfermeiro apresentava hematomas no pescoço. O irmão informou ainda que percebeu que a porta de acesso à sala da residência estava aberta.