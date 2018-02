Ipem e PRF fiscalizam veículos de carga em São Caetano

NE10 Interior

Objetivo da ação é minimizar os riscos de acidentes nas rodovias. Foto: Divulgação

O Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão realizando desde a quarta-feira (21), uma fiscalização intensiva a veículos de cargas sólidas na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. As fiscalizações suguem até esta sexta-feira (23).

De acordo com a PRF, o trabalho faz parte do Plano de Prevenção de Acidentes, composto pelo Ipem e pela PRF. A Força-tarefa contará ainda com a participação de órgãos delegados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), representados pelos estados do Amapá, Pará,Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe.







O objetivo da fiscalização é minimizar os riscos de acidentes nas rodovias. A ação ostensiva de fiscalização tem a meta de verificar não só os certificados de cubagem de caminhões e ônibus (se os volumes de carga estão de acordo com a capacidade do veículo), como também realizar a aferição dos cronotacógrafos, equipamentos que monitoram o tempo de direção, a distância percorrida e a velocidade desenvolvida pelos veículos. Esses aparelhos têm uso obrigatório e são considerados a “caixa-preta” de caminhões, ônibus e demais veículos com capacidade para transportar mais de 4.536kg ou acima de dez passageiros.