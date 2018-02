Confira orientações antes de contratar empréstimo

NE10 Interior

Cuidados precisam ser tomados antes de contratar esse tipo de serviço. Foto: reprodução/TV Jornal

Com o fim do mês, as vezes as contas acumulam e parece que a solução é fazer um empréstimo. Mas alguns cuidados precisam ser observados antes de contratar esse tipo de serviço.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: