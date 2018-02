Reportagem mostra problema de delegacias fechadas no interior de PE

NE10 Interior

Em vários municípios do interior as delegacias estão fechadas em horários que deveriam ser de atendimento. Foto: reprodução/TV Jornal

Moradores do interior do estado enfrentam a insegurança e ainda sofrem com outro problema: as delegacias estão fechadas. O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) reclamam da falta de estrutura das delegacias do estado de Pernambuco e denunciam descaso com a categoria.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: