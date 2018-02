Preço do combustível deve aumentar em Caruaru

NE10 Interior

Município deve ter reflexo do aumento da gasolina. Foto: reprodução/TV Jornal

A Petrobrás anunciou nesta terça-feira (20) um novo reajuste no preço dos combustíveis. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, os preços ainda não foram alterados, mas em breve, o consumidor vai sentir no bolso. O preço médio do litro da gasolina vai ser repassado para as refinarias por R$ 1,51, o que representa um aumento de 1,82 %.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: