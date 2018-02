Corpo de menino que morreu afogado depois de cair em bueiro é velado

NE10 Interior

Vítima tinha 10 anos quando foi arrastado pela correnteza e caiu no bueiro. Foto: Reprodução/Facebook

Após ser liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, foi velado nesta terça-feira (20) o corpo de João Victor, de 10 anos que morreu afogado após cair dentro de um bueiro em Toritama, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (19). O enterro da criança acontecerá nesta quarta-feira (21) em cemitério do município.

No momento do acidente, que aconteceu no bairro Fazenda Velha às margens da BR-104, chovia forte na cidade. Ele teria caído quando foi arrastado pela correnteza. De acordo com a prefeitura do município, João Victor foi socorrido por moradores, que tentaram reanimá-lo, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima. Em nota, a prefeitura lamentou a morte e classificou o ocorrido como uma triste tragédia.







Chuvas

A Defesa Civil do Município informou que a chuva do dia do ocorrido foi a mais intensa dos últimos anos e no local do acidente a correnteza é tradicionalmente muito forte na hora das chuvas, sendo de risco a travessia de pedestres. De acordo com a Defesa Civil, até aquela bueira culmina todo o escoamento da água de parte do bairro e de uma das margens da BR-104. A Defesa Civil recomenda a população que evite a travessia em locais alagados e de correnteza durante chuvas. A Secretaria de Obras do Município diagnosticou que a chuva foi tão forte que danificou a pavimentação e o asfalto nas proximidades do ocorrido e o local também está em obras pela Compesa.