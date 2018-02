Construção do canal dos Mocós interdita trecho de rua

NE10 Interior

Para evitar a via interditada, os condutores deverão desviar pela avenida Assunção, rua Leão Dourado e avenida Caiucá. Foto: reprodução/TV Jornal

Um trecho da rua Manoel de Abreu, no bairro Caiucá, foi interditado nesta terça-feira (20) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria da Destra, a ação atende uma solicitação da Secretaria de Urbanismo e Obras (Seurb), que dará continuidade às obras de construção do Canal dos Mocós. A previsão é que o trecho fique interditado por, em média, 60 dias. Ainda segundo a assessoria, com a interdição, as linhas de ônibus no sentido subúrbio/Centro, que fazem percurso naquela área, farão desvios no itinerário.







Para evitar a via interditada, os condutores deverão desviar pela avenida Assunção, rua Leão Dourado e avenida Caiucá. Excepcionalmente durante esse período, o trecho da rua Leão Dourado, que fica em paralelo à rua Manoel de Abreu, deixará de ser via de mão única e passará a ser de mão dupla. Os condutores devem ficar atentos, pois o restante da rua Leão Dourado permanece sentido único.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: