25ª Rodada de Negócios da Moda Pernambucana será realizada em Caruaru

Evento acontece entre os dias 7 a 9 de março. Foto: Divulgação/Assessoria

Nos dias 7 a 9 de março, a 25ª Rodada de Negócios da Moda Pernambucana (RNMP) edição outono/inverno, vai acontecer no Polo Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Serão 120 stands de empresas de Pernambuco e de outros estados como Minas Gerais, Ceará e Paraíba. São esperados mais de 400 compradores de todo o Brasil. A expectativa é de um aumento de 8% em vendas com relação a edição do ano passado, realizada no mesmo período.







As coleções outono/inverno e uma melhor estrutura do entorno do evento serão novidades. A Alameda dos Profissionais, espaço aberto ao público, contará com oficinas de gastronomia e atividades ligadas à moda, resultado da parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Prefeitura de Caruaru vai apresentar elementos do São João da cidade em um stand que será montado no local.