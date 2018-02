Três são presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas no Agreste

NE10 Interior

Com o grupo, os policiais encontraram drogas, munições e objetos roubados. Foto: divulgação/Polícia Militar

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu três pessoas e aprendeu dois menores de idade envolvidos com o crime de tráfico de drogas nas cidades de Surubim e Limoeiro, no Agreste do Estado no último sábado (17). As informações das apreensões foram divulgadas nesta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, com o grupo, os policiais encontraram maconha, cocaína, crack, munições, um computador roubado, uma máquina de choque, relógios e dinheiro.

Após investigações, Maria das Dores Silva de Lima, de 37 anos, e Edvaldo José da Fonseca, de 44 anos, foram abordados na PE-90, em Limoeiro. "Eles estavam transportando cinco tabletes de maconha”, detalha o delegado responsável pelo caso, Paulo Gustavo Gondim. Depois, os policiais seguiram em diligências e foram até a residência de suspeita, localizada no Bairro da Cohab, em Surubim. Na casa, foram encontradas 410 gramas de cocaína, 77 pedras de crack, 41 papelotes de maconha, nove munições de cal. 38 intactas, R$ 420,60 em espécie, cinco relógios, sendo um da marca Rolex, um notebook (produtos de roubo), um punhal e uma máquina de choque.







O delegado disse ainda que o filho da suspeita, de 17 anos, e a nora, de 15 anos, também foram detidos por estarem envolvidos com tráfico de drogas. Maurício Oliveira da Silva, 19 anos, que era outro responsável por fazer o transporte da droga, também foi preso. O grupo era conhecido na cidade por praticar esse crime. Outros dois filhos dos suspeitos já estão presos pela mesma prática.

Os adultos foram autuados por tráfico de drogas e corrupção de menor e encaminhados para audiência de custódia. Após os procedimentos legais, a mulher foi levada para Colônia Penal Feminina do Recife, e os outros dois para o Presídio Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro. Os adolescentes foram apresentados ao Ministério Público.