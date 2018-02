Sindicato dos Servidores protesta e INSS de Caruaru fica com serviços suspensos

NE10 Interior

Quem estava com agendamentos marcados para esta segunda, vai ter que esperar para outro dia. Foto: reprodução/TV Jornal

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco ficou com os serviços suspensos em forma de protesto contra a reforma da previdência nesta segunda-feira (19). O ato foi realizado pelo Sindicato dos Servidores. Quem estava com agendamentos marcados para esta segunda, vai ter que esperar para outro dia.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: