Oficina de Youtuber abre inscrições para moradores do Residencial Luiz Bezerra Torres

Inscrições são gratuitas. Curso será realizado de 21 a 23 de fevereiro. Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

Uma Oficina de Youtuber vai acontecer entre os dias 21 e 23 de fevereiro, para moradores do Residencial Luiz Bezerra Torres 1 e 2 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a youtuber Joyce Eleiny vai ministrar a Oficina de Youtuber. A formação é gratuita e as vagas são limitadas e exclusivas para os residentes do empreendimento. Para participar é necessário ter a partir de 15 anos.







Inscrições

As inscrições estão sendo realizadas até esta terça-feira (20), das 10h às 17h, no escritório da Diagonal, no empreendimento, que fica por trás do prédio da creche. No ato da inscrição, o candidato receberá um termo, que deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis, onde será necessário informar os dados pessoais (endereço, filiação, nome da escola onde estuda) e o CPF do responsável, no caso de menores de idade. É necessário levar RG e comprovante de residência.