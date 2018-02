Joga Dois entrevista o meia do Sport Thomás

NE10 Interior

Thomás foi entrevista no programa Joga Dois Foto: divulgação

O meia do Sport Thomás participou do programa online Joga Dois, apresentado pelo jornalista Júlio Neto. Nos episódios, Júlio entrevista personalidades enquanto joga videogame.

Joga a Dois

O projeto começou nas redes sociais e a ideia surgiu a partir da vontade de lançar um programa com foco no universo geek. Nos vídeos, são abordados histórias em quadrinhos, games, entre outros. O programa conta com quadros, vídeos e notícias.