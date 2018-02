Estupro de adolescente de 16 anos na Funase de Garanhuns é investigado

NE10 Interior

Adolescente teria sido estuprado por outros quatro internos. Foto: JC Imagem

Um adolescente de 16 anos foi estuprado na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) , em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na última sexta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, o estupro foi praticado por quatro internos que dividiam a cela com a vítima na unidade. Ainda de acordo com a polícia, os quatro suspeitos já foram identificados e o caso está sendo investigado. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 18ª Delegacia Seccional do município.







Por meio de nota, a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) informou que todas as medidas necessárias foram tomadas pelo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), no sentido do atendimento médico psicossocial, além do que se refere às providencias policiais e judiciais cabíveis. A Funase, por meio de sua corregedoria, abrirá procedimento de investigação, que vai apurar as circunstâncias e responsabilidades pelo fato.