Caruaru recebe cursos nas áreas de Turismo e Hotelaria

Cursos são a distância e pré-matrícula vai até 13 de março. Foto: reprodução/TV Jornal

Cursos nas áreas de Turismo e Hotelaria serão oferecidos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) está com vagas abertas para cursos a distância nas áreas de Turismo e Hotelaria. Os interessados devem procurar a sede da Fundação de Cultura e Turismo (FCTC) para realizar a pré-matrícula, no prazo de 22 de fevereiro a 13 de março, de segunda a sexta, das 8h às 13h. Para validar a inscrição, é preciso realizar a matrícula no site http://pronatecsisutec.com.br.







Vagas

As vagas são para os cursos de mensageiro, recepcionista, Inglês básico, introdução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), Espanhol básico e Língua Brasileira de Sinais (Libras) – básico. As aulas terão início no dia 26 de março e vão até o dia 24 de agosto. O aluno recebe um certificado de conclusão emitido pelo Ministério da Educação (MEC). Para realizar a pré-matrícula, são necessárias cópias do CPF, RG, comprovante de residência e ter idade mínima de 15 anos. A sede da FCTC fica na Praça Coronel José de Vasconcelos, nº 100, Centro.