TV Jornal Interior estreia nova programação

NE10 Interior

Nova programação está recheada de novidades. Foto: TV Jornal Interior

A TV Jornal Interior, localizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vai ter uma nova programação a partir da próxima segunda-feira (19). Novos horários, programas e quadros vão trazer muito mais informação e entretenimento para 104 cidades do Agreste, Sertão e Mata Sul de Pernambuco.

As mudanças vão acontecer após um estudo desenvolvido por uma empresa contratada pela emissora para entender a audiência. No estudo, foram analisadas as necessidades do público e o perfil do mesmo. De acordo com o diretor do Sistema Jornal do Comércio do Interior, Carlos Humberto, o momento é de ruptura. "Estamos em um grande movimento para levar ainda mais conteúdo de qualidade com o que temos de melhor, que é a valorização do DNA local e a imparcialidade na informação", explica. Para isto, a programação está sendo ampliada experimentando novos formatos para levar aos telespectadores mais interação em todas as plataformas diante de uma grande estratégia que está sendo estruturada desde agosto de 2017.

Para o Gerente de Produção e Programação, Diego Martinelly, a valorização do conteúdo local será o diferencial dessa nova fase. "Entendemos que o conteúdo que vem de fora é importante, mas as pessoas querem cada vez mais saber o que está acontecendo localmente. Serão mais de 4 horas diárias de conteúdo que vão desde programas de comunidade até programas de entretenimento”, detalhou. A expectativa é de que o desejo dos telespectadores seja atendido. Além da TV, as mudanças também vão fazer parte dos outros veículos do sistema como o portal de notícias NE10 e a Rádio Jornal Caruaru. Os conteúdos produzidos pelo sistema também vão ganhar grande veiculação nas redes sociais para atender o público atual. O Gerente de Jornalismo, Diego Barbosa, conta com uma boa expectativa. "O telespectador vai ter mais espaço para reivindicar a solução dos problemas que enfrenta no dia a dia. Nosso objetivo é estar cada vez mais perto da população", finaliza.







Investimentos

Não é somente a programação que vai passar por mudanças. Os investimentos para a TV Jornal Interior também poderão ser notados em outras áreas. Uma nova sede e melhorias no sinal das TVs de 61 cidades no interior estão em desenvolvimento. Todas às cinco rádios do sistema vão receber investimentos tecnológicos. "Esse movimento faz parte de um grande reposicionamento que o grupo SJCC está fazendo no interior do estado", explica Carlos Humberto.

Programação

Os apresentadores da casa já estão todos prontos para encararem os desafios. De segunda a sexta, o 'Rádio Jornal News' trará as notícias policiais da região em um formato que mescla rádio e TV. Aline Souza, começará o dia com as primeiras informações no 'TV Jornal Manhã'. Em seguida, Fernando Rodolfo vai trazer serviços, utilidades públicas e jornalismo investigativo para os telespectadores no telejornal 'Por Dentro', que já é um programa de sucesso na capital e chega agora também no interior. Logo mais, o programa da comunidade 'O Povo na TV', comandado por Dilson Oliveira, terá novos quadros e estará mais presente nos bairros da cidade. As notícias policiais vão continuar com Edeilson Lins e Givanildo Silveira no 'Sem Meias Palavras'. Na parte do entretenimento, Marcela Calado apresentará o 'Cotidiano' em novo horário com novos quadros, culinária e muito mais para o público. As informações continuarão com a transmissão do 'TV Jornal Notícias' onde Isabela Barbosa vai ancorar o telejornal noturno com o resumo do dia e um jornalismo opinativo.

Nos fins de semana a programação continua. Aos sábados, no 'Repercutindo' quatro apresentadores discutem os fatos que foram destaque durante a semana. Em seguida o 'Sobretudo'vem com muita variedade e assuntos interessantes com a apresentação de Nayara Vila Nova e Wagner Sales. O 'Destaque', com Paulo Magrinny, traz as notícias do mundo social e empresarial de Caruaru e região. Aos domingos, Moreira Netto apresenta o 'Negócios' sobre as novidades empresariais da região.

Confira os horários:

Segunda a sexta

Rádio Jornal News: 06h50

TV Jornal Manhã: 07h10

Por Dentro: 11h05

Povo na TV: 12h00

Sem Meias Palavras: 13h05

Cotididano: 13h45

TV Jornal Notícias: 19h20

Sábado

Repercutindo: 12h30

Sobretudo: 13h05

Destaque: 19h20

Domingo

Negócios: 09h30