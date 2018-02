Tiroteio no Salgado deixa homem ferido em Caruaru

NE10 Interior

Moradores passaram por momentos tensos. Foto: reprodução/TV Jornal

Um tiroteio no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deixou um homem ferido nessa quinta-feira (15). Durante uma tentativa de assalto, um rapaz de 28 anos reagiu e foi baleado. A polícia chegou no local e trocou tiros com o bandido que foi preso.

