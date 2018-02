Residência em condomínio de luxo é invadida e assaltantes furtam dinheiro e joias

NE10 Interior

Furto aconteceu em residência na cidade de Caruaru, no Agreste. Foto: Ana Maria Miranda/NE10

Uma residência foi invadida por assaltantes em um condomínio de luxo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (11). O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (15).

Ao NE10, o delegado de Polícia Civil Gustavo Garcia, confirmou o caso, mas não passou maiores detalhes sobre o ocorrido. Ainda segundo o delegado, dinheiro, joias e objetos foram furtados. O delegado ainda disse que a polícia já está com as imagens do circuito interno de segurança do local para serem analisadas.