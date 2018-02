Pifeiro Mestre Peba morre aos 56 anos em Caruaru

NE10 Interior

Mestre Peba era integrante da Banda de Pífanos Zé do Estado. Foto: Divulgação

O pifeiro Antônio Feliciano Rodrigues Silva, mais conhecido como Mestre Peba, morreu nesta quinta-feira (15) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O músico tinha 56 anos e teve complicações no quadro de diabetes. Mestre Peba era integrante da Banda de Pífanos Zé do Estado. O corpo do artista foi velado e sepultado no Cemitério Dom Bosco na tarde do mesmo dia em Caruaru.

Em nota, a Fundação de Cultura deixou solidariedade a toda a família. A nota ainda disse que o músico foi de grande importância para a consolidação de uma das maiores manifestações culturais da cidade.