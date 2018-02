Homens se identificam como policiais e matam jovem em Caruaru

NE10 Interior

Vítima estava em casa quando crime aconteceu. Foto: Givanildo Silveira/TV Jornal Interior

Um homem de 21 anos foi morto a tiros na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (16).

De acordo com o delegado de Polícia Civil Bruno Bezerra, Linaldo Cordeiro de Lima foi morto a tiros depois que dois homens chegaram em sua casa, no Sítio Dois Riachos, e se identificaram como policiais. Ao entrar, os suspeitos atiraram contra a vítima que morreu no local. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).