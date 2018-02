Duplo homicídio é registrado em Gravatá

NE10 Interior

Motivação do crime ainda é desconhecida. Foto: arte/NE10

Dois homens foram mortos a tiros em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram as idades informadas, estavam no bairro Área Verde quando dois homens em uma moto os abordaram e atiraram contra eles. Os homens morreram no local. Não se sabe a motivação e autoria do crime.