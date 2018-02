Hospital de Caruaru se destaca na captação de córneas para transplantes

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

O Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, finalizou o ano de 2017 em destaque na lista de unidades com os melhores resultados na captação de córneas para transplantes no estado, com 63 doadores de janeiro a dezembro do ano de 2017. Em todo o estado, o aumento foi de 17% totalizando 968 doações. No Hospital Mestre Vitalino, também localizado no município, realizou 40 captações de tecido ocular ficando na oitava colocação.

