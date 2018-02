Dupla invade casa e mata jovem de 19 anos em Bezerros

NE10 Interior

Vítima teve a casa invadida por dois homens. Foto: arte/NE10

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (15).

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Humberto Pimentel, José Leandro Vieira a Silva foi morto tiros dentro da casa onde morava, no bairro São Pedro, depois que dois homens chegaram em uma moto e invadiram a residência atirando contra ele. A vítima morreu no local.







Ainda segundo Humberto Pimentel, a vítima era do Recife e morava há alguns meses em Bezerros. O jovem já havia sido interno na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). O delegado ainda informou que há suspeitas de que a motivação tenha sido por tráfico de drogas. O caso será investigado.